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Пасечник оценил восстановление металлургического завода ЛИТМАШ в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник посетил завод ЛИТМАШ и оценил темпы восстановления предприятия после атак украинских националистов. Об этом 18 января сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Цеха завода получили серьезные повреждения еще во время боевых действий в 2014 году. К настоящему моменту их удалось частично восстановить — ЛИТМАШ уже производит уникальную продукцию в металлургической промышленности.

В перспективе завод будет выпускать прокатные валки из высоколегированного чугуна, не уступающие по качеству импортным аналогам.

По словам главы региона, ЛИТМАШ всегда был гордостью региона. Он отметил, что для полноценной работы предприятия требуется дальнейшая модернизация.

«Сейчас завод работает, но далеко не в полную мощность. Чтобы обрабатывать сложные валки для высокотехнологичных современных прокатных станков, необходима комплексная модернизация и обновление оснащения», — отметил Пасечник.

На предприятии продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Часть оборудования уже заменили, закупили новые станки. Кроме того, на завод начали постепенно возвращаться сотрудники.

«У нас в месяц примерно вводится одна печь. То есть сейчас это 500 т. Сейчас работаем над электродуговой печью, которая увеличит выплавку. Это примерно еще 150 т в месяц. В планах на этот год довести завод до выпуска готовой продукции порядка 1 тыс. т в месяц и увеличить штат сотрудников до 500 человек до осени», — поделился с корреспондентом генеральный директор завода ЛИТМАШ.

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Ранее, 8 декабря, глава ЛНР заявил, что власти региона рассчитывают к 2028 году построить 820 тыс. кв. м жилья. В ходе пресс-конференции на выставке «Россия» он заявил, что в этом году уже сдано 11 тыс. кв. м жилья.

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