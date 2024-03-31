Более 400 коммунальных объектов восстановят в ЛНР до конца 2024 года

В Луганской Народной Республике (ЛНР) до конца года будут отремонтированы более 400 объектов газо-, водо- и электроснабжения. Об этом 31 марта сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Будут отремонтированы 79 объектов водоснабжения, 220 — электроснабжения, 122 — теплоснабжения», — приводит его слова ТАСС.

Также, по его словам, до наступления нового года в ЛНР проведут капитальный ремонт примерно 200 км дорог и благоустроят скверы и парки.

Ранее, 18 января, корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал, как глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник посетил завод ЛИТМАШ и оценил темпы восстановления предприятия после атак украинских националистов. По словам главы региона, ЛИТМАШ всегда был гордостью региона. Он отметил, что для полноценной работы предприятия требуется дальнейшая модернизация.

8 декабря глава ЛНР заявил, что власти региона рассчитывают к 2028 году построить 820 тыс. кв. м жилья. В ходе пресс-конференции на выставке «Россия» он заявил, что в этом году уже сдано 11 тыс. кв. м жилья.