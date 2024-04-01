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Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах

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Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
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Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш 31 марта во время выступления перед жителями города заявил о своей победе на муниципальных выборах в Турции.

Яваш выразил благодарность избирателям, которые поддержали его «несмотря на потоки клеветы». Он подчеркнул, что не существует «победы» в выборах, так как «это не война», и отметил, что избиратели, проголосовавшие за «его оппонентов», не проиграли.

«Единственным проигравшим здесь стал Тургут Алтынок (кандидат в мэры от правящей партии. — Ред.). Он завершил свою политическую карьеру», — сказал Яваш.

По результатам обработки протоколов он получил 62% голосов, Селами Алтынок — 33,1%, таким образом действующий мэр Анкары вновь займет свой пост.

После обработки более чем 60% бюллетеней, в Стамбуле лидирует Экрем Имамоглу с 50,8%, в Измире — Джемиль Тугай с 48,72%, в Анталье — Мухиттин Бёчек с 48,66%. Таким образом, «Республиканская народная партия» лидирует в крупнейших городах страны.

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Ранее, 31 марта, глава Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер заявил, что голосование на муниципальных выборах в Турции прошло спокойно, были единичные инциденты.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.

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