В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу

В России 1 апреля стартовал весенний призыв на срочную службу. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован 31 марта на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что компания продлится по 15 июля. Согласно указу, за это время на службу планируется отправить до 150 тыс. призывников.

Ранее, 29 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что граждан, состоявших на воинском учете и достигших 27 лет до 1 января 2024 года, сняли с учета и отправили в запас. Генерал-полковник также напомнил, что с 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет, минимальный возраст останется на уровне 18 лет.

Тогда же замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский указал, что срок службы солдат, набранных в рамках предстоящей весенней кампании, составит один год. Отправка новобранцев со сборных пунктов начнется 15 апреля, их не будут направлять для участия в спецоперации, а также в пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Весенний призыв в прошлом году завершился 15 июля 2023 года. Минобороны сообщало, что для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек. Также отмечалось, что призывники имели право выбора, в каких видах ВС и родах войск они хотели бы пройти службу, с учетом состояния их здоровья и результатов психологического отбора.