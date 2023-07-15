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В России завершился весенний призыв

Минобороны: в России завершился весенний призыв, на службу отправились 147 тыс. человек
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Фото: Министерство обороны РФ
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В России завершился весенний призыв, по его итогам на военную службу были направлены 147 тыс. человек. Об этом сообщило 15 июля Министерство обороны РФ.

«В соответствии с указом президента РФ [Владимира Путина] весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется также, что призывники имели право выбора, в каких видах ВС и родах войск они хотели бы пройти службу, с учетом состояния их здоровья и результатов психологического отбора.

Отмечается, что большинство призванных молодых людей были зачислены в учебные соединения и воинские части, в которых в течение следующих пяти месяцев они научатся обращаться с современной военной техникой и получат военно-учетную специальность. Добавляется, что особое внимание во время весеннего призыва уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот.

При этом сотрудники военкоматов вели работу в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, которые пытались сорвать призыв и дискредитировать российские вооруженные силы, отметили в Минобороны.

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В конце марта начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что военнослужащих весеннего призыва не будут направлять служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, численность призванных по контракту и мобилизованных вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные задачи.

Тогда же глава думского комитета Андрей Картаполов заявил, что на новых территориях мобилизационные мероприятия проводиться не будут.

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