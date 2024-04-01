Правительству предлагают ввести в России профессиональный стандарт «Нутрициолог». С такой инициативой к вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В документе, с которым ознакомились «Известия», он напоминает, что 14 февраля Владимир Путин дал поручение кабмину сформировать и запустить нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Депутат полагает, что один из его ключевых аспектов — правильное питание и, как следствие, наука о нем.

«В последние годы наблюдается повышенный интерес к нутрициологии и рост числа соответствующих специалистов. В рамках конгресса «Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России» (ноябрь 2023 года) была названа цифра в 150 тыс. таких консультантов. По другим оценкам речь идет от 300 тыс. до 500 тыс. человек. При этом лишь малая часть из них имеет медицинское или иное смежное высшее образование», — говорится в обращении к вице-премьерам.

По его словам, на сегодняшний день большинство представителей этой профессии — выпускники многочисленных курсов, марафонов и других обучающих программ. При этом в России отсутствует системный подход к сертификации и лицензированию этой работы, которой, по сути, может заниматься любой желающий в отличие, например, от диетологии.

«Многочисленные попытки введения профессионального стандарта для таких консультантов до сих пор не увенчались успехом. Так, решение по профстандарту «Нутрициолог», который находится на рассмотрении Министерства труда и социальной защиты, до сих пор не принято. В конечном итоге все эти факторы могут привести не только к негативным последствиям для здоровья граждан, которые пострадают от непрофессиональных действий, но и дискредитировать эту профессию», — говорится в обращении вице-спикера.

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«Здоровью не навредить: в России хотят ввести профстандарт для нутрициологов»