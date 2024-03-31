Патриарх Кирилл пригрозил священникам ПЦУ карой Божьей

Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Об этом 31 марта в проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира в Тушино сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — приводит его слова ТАСС.

Он выразил надежду, что «православная вера снова укрепится на Святой Руси», в первую очередь на Украине, а церковный раскол «уйдет в небытие».

Накануне, 30 марта, сторонники раскольнической ПЦУ напали на храм в Хмельницкой области Украины. Они в сопровождении чиновников и сотрудников национальной полиции заблокировали вход в храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В 2022 году украинские власти активизировали действия против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.