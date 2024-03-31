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Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта

«Ростех» сообщил о возобновлении полетных испытаний Ил-114-300

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Фото: ОАК
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха» возобновила программу летных испытаний пассажирского самолета Ил-114-300. Об этом 31 марта сообщили в госкорпорации

«К ней подключена вторая опытная машина», — говорится в Telegram-канале «Ростеха».

Первый полет второго самолета прошел штатно на высоте до 900 м и на скорости до 230 км/час.

«Системы и оборудование функционировали исправно, программа выполнена полностью. До начала полетов машина завершила цикл наземных испытаний: были реализованы цеховые и аэродромные отработки», — уточняется в сообщении.

Разработчики на новом Ил-114-300 улучшили его летно-технические характеристики, увеличили применение композиционных материалов, усовершенствовали все основные системы.

Самолет состоит из российских комплектующих. Двигатель лайнера ТВ7-117СТ-01 прошел комплекс доработок. Также установлена новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, она обеспечит автономность самолета при обслуживании и подготовке к полету на малооборудованных аэродромах.

«Впереди авиастроителям еще предстоит большой объем сертификационных работ по самолету Ил-114-300, в том числе при летных испытаниях. Современные региональные самолеты российского производства крайне необходимы для решения задач, которые перед воздушным транспортом поставило руководство страны», — отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Ил-114-300 — российский турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет. Может эксплуатироваться с небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. Является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Он заменит на российских региональных авиалиниях Ан-24.

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В конце ноября 2023 года сообщалось, что ОАК планирует произвести 70 единиц Ил-114 до 2030 года. Кроме того, за тот же период планируется выпустить 142 самолета SJ-100 и 115 Ту-214.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в августе сообщил, что российское правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли.

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