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Теннисистка Рыбакина проиграла в финале турнира серии «Мастерс» в Майами

Рыбакина проиграла Коллинз в финале «Мастерса» в Майами
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, не смогла завоевать титул на турнире серии «Мастерс» в Майами, проиграв 30 марта американке Даниэль Коллинз.

В финальном матче турнира Рыбакина уступила американке Коллинз со счетом 5:7, 3:6. За время встречи Коллинз смогла четыре раза подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи своих брейк-поинтов. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Напомним, это была пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды, до этого матча Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз.

30-летняя американка выиграла третий турнир WTA в карьере и первый — на турнирах серии WTA 1000. В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

Призовой фонд «Мастерса» превышает $8,7 млн.

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Ранее, 29 марта, российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами, Флорида, США.

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