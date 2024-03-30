Теннисист Медведев не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами, Флорида, США.
Встреча прошла 29 марта и закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Синнера. Итальянец имел второй номер посева, а Медведев был посеян на турнире под третьим номером. Матч длился 1 час 9 минут.
Медведев, четвертая ракетка мира, проиграл Синнеру, третьей ракетке мира, пятый раз подряд. Однако до финала «Мастерса» в Майами 2023 года включительно российский теннисист выиграл шесть подряд матчей против итальянца.
Накануне, 28 марта, Медведев обыграл спортсмена из Чили Николаса Харри в четвертьфинале турнира ATP серии «Мастерс». Он победил соперника с 22-м номером посева со счетом 6:2, 7:6 (9:7). Встреча длилась 1 час 41 минуту. Призовой фонд «Мастерса» составляет около $9 млн.