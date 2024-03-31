Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали в столичном регионе пожилого мужчину, который подозревается в подготовке нападения на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Об этом 30 марта сообщила газета Le Journal de Dimanche.

«62-летний египтянин был арестован 5 марта в Париже, когда он хотел напасть на собор Парижской Богоматери», — говорится в публикации.

В газете отметили, что за последние несколько недель по делам о терроризме были арестованы пять человек. Следователи утверждают, что все они поддерживали контакт с террористической организацией ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ).

Задержаному 62-летнему египтянину было предъявлено обвинение в участии в деятельности террористического сообщества 8 марта.

Ранее, 28 марта, радио Europe 1 сообщило, что DGSI Франции направило МВД страны рекомендацию не проводить церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года на реке, потому что существует высокий уровень угрозы безопасности участников. Например, террористы-одиночки могут напасть на толпу с огнестрельным оружием или врезаться в нее на автомобиле.

Однако на следующий день, 29 марта, в МВД Франции заявили, что французские спецслужбы отвергают опасения, касающиеся безопасности проведения церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Помимо этого, 24 марта премьер-министр страны Габриэль Атталь сообщил, что принято решение повысить уровень террористической угрозы в стране до самого высокого после случившегося в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Силовые ведомства опасаются активизировавшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство».

До этого, 21 марта, газета Le Monde узнала о «социальной чистке» в Парижском регионе накануне Олимпийских игр. Многочисленные рейды были проведены полицией по лагерям беженцев и укрытиям бездомных.

В апреле 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как установило следствие, возгорание началось наверху, где тогда велись реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была. В марте 2023-го сообщалось о завершении важного этапа восстановления Нотр-Дам-де-Пари — реставраторы смонтировали шпиль собора. Президент Франции Эммануэль Макрон 31 декабря 2023 года в новогоднем обращении объявил, что собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара в 2019 году, будет вновь открыт для посетителей 8 декабря 2024 года.