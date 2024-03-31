Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Спорт
Гол и ассистентский хет-трик Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Аризоной»
Армия
Российские артиллеристы уничтожили пехоту и полевой склад ВСУ севернее Соледара
Общество
Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов
Мир
Американский аналитик отметил эффективность российской армии
Происшествия
В Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м
Мир
Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома
Наука и техника
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи
Общество
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Мир
В Госдуме указали на запуск процесса узурпации власти на Украине
Мир
Председатель Нацсобрания Франции сочла всё возможным в вопросах помощи Украине
Мир
Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче чемпионата Англии
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Туризм
В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет
Общество
Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта

Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам

LeJDD: в Париже задержали пожилого радикала, планировавшего нападение на Нотр-Дам
0
Фото: Global Look Press/Gao Jing
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали в столичном регионе пожилого мужчину, который подозревается в подготовке нападения на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Об этом 30 марта сообщила газета Le Journal de Dimanche.

«62-летний египтянин был арестован 5 марта в Париже, когда он хотел напасть на собор Парижской Богоматери», — говорится в публикации.

В газете отметили, что за последние несколько недель по делам о терроризме были арестованы пять человек. Следователи утверждают, что все они поддерживали контакт с террористической организацией ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ).

Задержаному 62-летнему египтянину было предъявлено обвинение в участии в деятельности террористического сообщества 8 марта.

Теракт в иранском Кермане: что известно о происшествии
Погибшими числятся более 100 человек

Ранее, 28 марта, радио Europe 1 сообщило, что DGSI Франции направило МВД страны рекомендацию не проводить церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года на реке, потому что существует высокий уровень угрозы безопасности участников. Например, террористы-одиночки могут напасть на толпу с огнестрельным оружием или врезаться в нее на автомобиле.

Однако на следующий день, 29 марта, в МВД Франции заявили, что французские спецслужбы отвергают опасения, касающиеся безопасности проведения церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Помимо этого, 24 марта премьер-министр страны Габриэль Атталь сообщил, что принято решение повысить уровень террористической угрозы в стране до самого высокого после случившегося в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Силовые ведомства опасаются активизировавшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство».

До этого, 21 марта, газета Le Monde узнала о «социальной чистке» в Парижском регионе накануне Олимпийских игр. Многочисленные рейды были проведены полицией по лагерям беженцев и укрытиям бездомных.

В апреле 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как установило следствие, возгорание началось наверху, где тогда велись реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была. В марте 2023-го сообщалось о завершении важного этапа восстановления Нотр-Дам-де-Пари — реставраторы смонтировали шпиль собора. Президент Франции Эммануэль Макрон 31 декабря 2023 года в новогоднем обращении объявил, что собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара в 2019 году, будет вновь открыт для посетителей 8 декабря 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024