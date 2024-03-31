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Оператор связи США AT&T сообщил об утечке личных данных 73 млн пользователей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Персональные данные 73 млн пользователей одного из крупнейших телекоммуникационных гигантов США AT&T утекли в теневой сегмент интернета. Об этом 30 марта сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что в Сеть попали персональные данные 7,6 млн владельцев текущих учетных записей и 65,4 млн бывших клиентов.

«Компания активно взаимодействует с пострадавшими и будет предлагать кредитный мониторинг за наш счет, где это применимо», — говорится в заявлении.

AT&T сообщает, что информация, включая имена и номера социального страхования клиентов, попала в теневой сегмент интернета примерно две недели назад, однако компания не располагает доказательствами несанкционированного доступа к своим системам. Также в сообщении отмечается, что утечка данных «не оказала существенного влияния на работу компании».

После утечки компания сбросила миллионы паролей к учетным записям клиентов. AT&T является третьим по величине оператором беспроводной связи в США.

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Ранее, 17 января, сообщалось, что, согласно исследованию сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, в 2023 году произошло более 290 утечек, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов российских пользователей. Эксперты уточнили, что в 2022-м число инцидентов было незначительно меньше — 270. Тогда в Сеть попало 99,8 млн уникальных e-mail-адресов и 109,7 млн телефонных номеров российских пользователей.

До этого, 26 мая, в американской компании Tesla произошла утечка личных данных сотрудников, в том числе работающих на заводе в немецком Грюнхайде. Крупнейший профсоюз металлургов Германии IG Metall потребовал разъяснений от руководства компании.

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