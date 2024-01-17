В 2023 году произошло более 290 утечек, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов российских пользователей. Об этом говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI (есть у «Известий»).

Там уточнили, что годом ранее число инцидентов было незначительно меньше — 270. Тогда в Сеть попало 99,8 млн уникальных e-mail-адресов и 109,7 млн телефонных номеров российских пользователей.

В Роскомнадзоре назвали «Известиям» немного иные цифры: в 2023 году служба зафиксировала 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей (не уточняется, были ли они уникальными). Для сравнения, в 2022-м было более 140 случаев, а в Сети оказалось около 600 млн сведений о гражданах.

Самая простая информация, такая как номера телефонов и почта, сведения о заказах из магазинов, адреса включаются в обширные базы данных, которые в интернете можно находить и скачивать пачками, например, с целью рекламы, рассказал директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Он добавил: любые данные мошенники могут использовать для более успешных атак методами социальной инженерии. Например, когда злоумышленники звонят от имени службы безопасности банка или силовых структур.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лично сданные: в 2023-м утекли 240 млн уникальных телефонных номеров россиян