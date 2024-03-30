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Стало известно о состоянии пострадавших у «Крокуса» детей

ТАСС: дети, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы, идут на поправку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Идут на поправку дети, пострадавшие при ДТП во время побега террористов из подмосковного «Крокус Сити Холла». Об этом 30 марта ТАСС сообщил их отец на акции памяти возле «Крокуса».

«Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь», — сказал он.

Отец пострадавших детей добавил, что на данный момент его сын уже был переведен из реанимационного отделения в палату к своей сестре. Кроме того, мужчина сообщил, что вся его семья ощущала поддержку российских граждан — от жителей Камчатки до Калининграда.

«Не знаю, сколько понадобится сил, чтобы это пережить…»
На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» отслужили панихиду по жертвам трагедии

Ранее в этот же день выжившая в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Наталья Скисова на концерте памяти поблагодарила людей, спасших ей жизнь. Она рассказала, что охранник Алексей Асанушкин, несмотря на то, что ему самому было плохо, всё равно вернулся и вывел людей из здания. Женщина также поблагодарила мужчину, который вытащил ее из дыма, когда они спасались. Кадрами с места события поделились «Известия».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибло 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестовано девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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