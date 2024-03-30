Выжившая при теракте в «Крокусе» поблагодарила со сцены спасших ее людей

Выжившая в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Наталья Скисова на концерте памяти поблагодарила людей, спасших ей жизнь. Кадрами с места события делятся «Известия» 30 марта.

Она рассказала, что на свой день рождения получила билеты на концерт «Пикника», так она и оказалась на месте трагедии.

«Мы выжили благодаря охраннику Асанушкину Алексею, который не бросил нас в трудную минуту», — произнесла со сцены пострадавшая.

По ее словам, охраннику было плохо, но он все равно вернулся и вывел людей. «Благодарны ему, что он не оставил моих детей без мамы», — сказала Скисова.

Женщина также поблагодарила мужчину, который вытащил ее из дыма, когда они спасались. Кроме того, она выразила благодарность сотрудникам ДПС и врачам Городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева.

На девятый день трагедии, вечером субботы 30 марта, проходит концерт в память о погибших при теракте. Он начался с минуты молчания, после чего начал выступление симфонический оркестр во главе с российским дирижером Валерием Гергиевым.

До этого, утром, прошла панихида по погибшим в теракте в «Крокусе». Она была совершена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На протяжении всего дня люди несли цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса». В том числе в церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники дипломатических миссий.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, погибли 144 человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.