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Погибшие в «Крокусе» сестры из Волгодонска звонили матери перед смертью

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Фото: соцсети
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Погибшие в результате террористической атаки в подмосковном «Крокус Сити Холле» сестры Анна и Татьяна Макарские, которые 25 лет назад выжили при теракте в Волгодонске, звонили пожилой матери перед своей смертью. Об этом в субботу, 30 марта, «Известиям» сообщила соседка Анны — Татьяна.

«Последний звонок был от младшей [сестры Татьяны] маме: «Мама, мы горим, мы задыхаемся!». И Анюта прислала мужу также: «Мы горим, задыхаемся», — сообщила женщина.

Она рассказала, что была очень хорошо знакома с Анной. Более того, Макарская росла вместе с ее дочерями.

«Да, я ее хорошо знаю, мы с ней в бассейн ходили в прошлом году, с Анютой. Они даже росли с моими девочками, дочерями, старшая моя и Аня — 1983 года рождения. С очень хорошей стороны ее знаю. Я без слез не могу, потому что ее мама была подружка наша, мы все время дружили очень хорошо. Младшая у нее девочка — 35-летняя дочь, старшей — 41-42 года. С очень хорошей стороны, семья положительная. У старшей — двое деток», — поделилась Татьяна.

Женщина указала, что сестры жили в разных городах: Анна — в Волгодонске, а ее сестра Татьяна и мать Елена — в Москве. Перед трагедией Анна же поехала в столицу к ним в гости.

«И вот она поехала в гости, семья ее здесь осталась. Она поехала в гости к ним, и вот мы связь с ее мамой поддерживаем. Говорит, такие довольные приехали, накупили одежды, красивые собрались. Ничего не предвещало, такие довольные, радостные собрались и поехали в этот центр», — вспомнила соседка.

Татьяна также рассказала, что мать погибших сестер до сих пор не верит в гибель дочерей. У пожилой женщины взяли образцы биоматериалов для проведения экспертизы ДНК. Женщина даже отказывается принимать соболезнования.

«Тут теракт пережили мы такой, это вообще не передать. Здесь пережили, так вот где застало их несчастье, ужас. С сестрой погибли, но мать не верит. Мы ей соболезнования говорим, она говорит: «Не надо мне соболезнований, мои девочки живы, потому что никаких доказательств нет», — уточнила Татьяна.

Анализ для ДНК был сдан 23 марта, результаты будут готовы спустя 14 дней, указала она. Тем временем супруг Анны продолжает находиться в Волгодонске и смотрит за их детьми.

Накануне стало известно, что и у Анны, и у Татьяны осталось по двое детей. Девушки работали в банках.

25 лет назад Анна и Татьяна Макарские уже прошли через ужас террористической атаки, они жили по соседству с домом № 35 по Октябрьскому шоссе в Волгодонске, около которого взорвался ГАЗ-53, груженный взрывчаткой. В результате теракта 19 человек погибли, 89 получили ранения.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

По последним данным, в теракте погибли 144 человека. 30 марта СК установил личности 134 жертв террористической атаки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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