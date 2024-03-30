Следствие установило личности 134 погибших в результате теракта в «Крокусе»

Следственный комитет (СК) РФ установил личности 134 погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщило ведомство в своем Telegram-канале в субботу, 30 марта, по итогам оперативного совещания о ходе расследования террористического акта.

По неустановленным личностям проводятся генетические экспертизы, добавили там.

Отмечается, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме. Также проводятся следственные действия, в том числе на месте преступления с обвиняемыми.

В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в «Крокусе». Он указал на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту. По его словам, это позволит установить весь круг соучастников, его организаторов и заказчиков.

Кроме того, следователи работают с потерпевшими для получения показаний об обстоятельствах преступления.

Накануне, 29 марта, в СК РФ сообщили, что действия террористов координировались через мессенджер Telegram. Следствие установило, что их координировал мужчина, который представился под псевдонимом.

Кроме того, в Следственном комитете заявили, что по указанию координатора после совершения теракта обвиняемые должны были пересечь границу России и Украины, чтобы прибыть в Киев для получения вознаграждения.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

Ранее в этот день сообщалось, что погибли 144 человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.