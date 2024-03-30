В Севастополе футбольный матч начался с минуты молчания по погибшим в теракте

Матч ФК «Заря» (Луганск) и ФК «Севастополь» начался с минуты молчания по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Известия» 30 марта публикуют кадры с места события.

«Свой статус патриотической столицы Родины Севастополь подтверждает особенно на таких мероприятиях», — сказал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

На видео можно заметить, что трибуны заполнены зрителями.

«Сегодня стадион полный трибун, а самое главное, несмотря на обстановку, [присутствует] боевой дух и праздничное настроение», — отметил Аксенов.

Ранее в этот день прошла панихида по погибшим в теракте в «Крокусе». Она была совершена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Также почтить память погибших в теракте пришли активисты движения «Волонтеры Победы». Они принесли к стихийному мемориалу игрушки, собранные жителями Нижнего Новгорода.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

Ранее в этот день сообщалось, что погибли 144 человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.