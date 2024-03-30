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Минаков стал обладателем пояса чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российский боец ММА Виталий Минаков единогласным решением судей одержал победу в бою против английского бойца ММА Оли Томпсона и стал обладателем пояса чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок состоялся 30 марта в Москве.

Первый раунд начался спокойно, однако в какой-то момент поединок фактически «взорвался» после того, как Минаков неожиданно попал в нокдаун после очень точного удара Томпсона.

Однако российский боец сумел активизироваться и пойти вперед. Он начал прессинговать своего противника. Оба бойца провели активный обмен ударами. Томпсон получил довольно сильное рассечение, в результате чего его лицо оказалось залито кровью.

Третий трехминутный раунд начался с жесткой атаки Минакова — в самом начале он отправил Томпсона в нокдаун. Затем в течение финального раунда он продолжал доминировать в бою, имея все шансы завершить его досрочно, однако Томпсон всё же сумел продержаться до гонга.

Судьи единогласным решением отдали победу Минакову.

Он обещал — вернулся: сможет ли Минаков перебить Томпсона
В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся два топовых поединка

Ранее в ночь на 30 марта иранский боец ММА Али Хейбати одолел российского бойца поп-ММА Артема Тарасова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также завершился бой между российскими бойцами Артемом Рофалем и Виктором Борониным. Победу раздельным решением судей одержал Рофаль. Кроме того, боец Сергей Хрисанов одолел Сергея Романова.

29 марта участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели битву взглядов перед суперсерией клуба. Минаков вернулся на ринг после двухлетнего перерыва.

Тогда же Минаков рассказал «Известиям», что соскучился по эмоциям, которые приносит спорт, и это мотивировало его вернуться к боям. При этом материальная составляющая оказала на решение бойца вернуться не очень заметное влияние, хотя он считает, что она тоже важна для него, как и для любого человека.

28 марта спортсмены прошли процедуру взвешивания. Участник главного боя британец Оли Томпсон показал вес в 107 кг, в то время как его противник Виталий Минаков весит 118,1 кг.

В тот же день корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал на открытой тренировке участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и рассказал, как они готовились к турниру.

28 марта Томпсон пообещал «уничтожить» Минакова в поединке. Он также подчеркнул, что российский боец является опасным соперником и обладает хорошим уровнем подготовки.

Боксер Эдуард Трояновский 22 марта заявил, что Минаков победит в поединке со своим соперником из США Томпсоном. Также он пожелал победы российскому бойцу.

20 марта Томпсон заявил, что в предстоящем бою с Минаковым вырубит его за секунды. Британец отметил, что сам он получит только царапины. При этом в тот же день кикбоксер Петр Романкевич назвал Минакова фаворитом поединка с Томпсоном. По его словам, главный поединок суперсерии для него является очень интересным, так как он сам, как и упомянутые бойцы, выступает на ринге в тяжелом весе.

До этого, 16 марта, Минаков показал подготовку к бою против Томпсона. С тренировками ему помогал его коллега россиянин Алексей Олейник, уже встречался с Томпсоном на ринге, но проиграл ему в середине первого раунда, когда Томпсон нанес мощный удар справа, после которого Олейник упал и не смог продолжить поединок.

39-летний Виталий Минаков является экс-чемпионом Bellator, четырехкратным чемпионом мира по спортивному самбо, а также мастером спорта по дзюдо. Его называют одним из лучших тяжеловесов в ММА. Его соперник в предстоящем бою, 44-летний Оливер Томпсон, выступает в супертяжелом дивизионе ММА. В 2006 году он стал обладателем титула сильнейшего человека Великобритании.

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