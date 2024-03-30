Хрисанов победил Романова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец ММА, четырехкратный чемпион России по кудо Сергей Хрисанов одолел российского бойца ММА, мастера спорта по кикбоксингу Сергея Романова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок состоялся в ночь на 30 марта в Москве.

Хрисов одержал победу единогласным решением судей. В первых двух раундах картина была абсолютно идентичной. Бой можно назвать очень «сухим», в нем преобладали активные действия. Хрисанову не удавалось ничего сделать, так как Романов шел вперед, выбрасывая несколько ударов.

Другой сценарий преобладал в заключительной трехминутке боя. Романов стремился пойти вперед, чтобы закончить бой досрочно, однако пропустил несколько ударов. Бой был относительно равным, но судьи отдали победу Хрисанову.

Ранее в этот день иранский боец ММА Али Хейбати одолел российского бойца поп-ММА Артема Тарасова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также завершился бой между российскими бойцами Артемом Рофалем и Виктором Борониным. Поединок раздельным решением судей одержал Рофаль.

28 марта во время пресс-конференции Сергей Романов заявил, что победить бойца, четырехкратного чемпиона России по кудо Сергея Хрисанова ему поможет опыт.

В свою очередь, Хрисанов отметил, что готов к поединку, уверен в себе и настроен на победу.

12 марта боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд заявил «Известиям», что Хрисанов и Романов имеют равные шансы на победу в предстоящем поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он отметил, что бойцы оба достаточно крепкие и равные по физическим данным спортсмены. При этом, даже доходя до полуфинала в суперсерии, они еще не показали всего, на что они способны.

До этого, 15 февраля, участники полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли церемонию взвешивания. Так, Сергей Хрисанов показал вес в 93 кг, а его соперник Сергей Романов оказался всего на 400 г легче.

Состязание в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве 29 марта. В главном бою встретятся британец Оли Томпсон и российский боец ММА Виталий Минаков.