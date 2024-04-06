Флагшток и лапки: чем необычен новый премиум-кроссовер из КНР

Китай активно осваивает российский премиум-сегмент авторынка. Новый игрок — марка Wey. Еще один кроссовер и еще один гибрид, но с интересными особенностями и отличиями. Какими — разбирались «Известия».

Вэй из Баодина

Джек Вэй, он же Вэй Цянцзюнь, миллиардер и основатель Great Wall Motors, в молодости ездил на «Ладе». Как знать, быть может, именно развалившаяся шаровая стала причиной превращения скромной мастерской по ремонту сельхозтехники в одного из крупнейших автопроизводителей Китая. Из недовольных автовладельцев получаются конструкторы и бизнесмены с громкими именами. Достаточно вспомнить Джеймса Уорда Паккарда и Ферруччо Ламборгини.

Марка Wey названа в честь основателя Great Wall Motors, а на ее логотипе изображен флагшток, известный каждому жителю Баодина. Основанная вcего лишь в 2016 году марка приобрела собственный стиль и стандарты.

Габариты Wey 05: 4870×1960×1690 мм. Колесная база — 2910 мм Фото: WEY

Первый раз с автомобилем марки Wey я познакомился как раз на полигоне в Баодине пять лет назад. Поездка была короткой, приземистый кроссовер сочно рычал четырьмя патрубками, но его настройки были скорее комфортными, чем спортивными. Понравился тот Wey отделкой салона и тишиной внутри. Планы на Россию у бренда если и были, то очень отдаленные, первоочередной целью была Европа. Потребовались тектонические сдвиги, чтобы Wey пришел в нашу страну.

Ставка на технологии

В созвездии Great Wall Motors на нашем рынке новая марка будет играть роль высокотехнологичного премиума, тогда как Tank — премиум консервативный. Wey стартует сразу с гибрида — и эта мера скорее вынужденная. Сейчас практически любой мощный и быстрый «китаец» — либо электромобиль, либо гибрид. К чистым «электричкам» у нас еще сохраняется предубеждение, а вот бензин-электрические Li и Voyah набирают популярность. Так что и у «Вэя» под безликим индексом 05 есть все шансы понравиться.

Три мотора, один ДВС и два электрических, в сумме дают 421 л. с. и 840 Нм. Заявленный разгон с места до «сотни» — 5,2 секунды. Бодрит. Неслучайно на китайском рынке кроссоверы носят «кофейные» имена — «Мокка», «Латте» и «Макиато».

Единственный размер колес — 21 дюйм Фото: WEY Оптика полностью светодиодная Фото: WEY Объем багажника — 371 л и 1229 л со сложенной спинкой заднего дивана. В подполье — ремкомплект Фото: WEY Задний ряд просторный, наклон спинки регулируется Фото: WEY На задних дверях есть выдвижные шторки Фото: WEY В распоряжении пассажиров второго ряда есть воздуховоды, но управлять климатом и подогревом сидений могут только сидящие впереди пассажиры Фото: WEY Зарядка батареи до 80% от обычной розетки займет восемь часов, три-четыре часа от медленной зарядки (11 кВт), 40–45 минут от быстрой (50 кВт) Фото: WEY

Габаритами Wey 05 чуть крупнее BMW X4. В отличие от большинства электрических моделей, он не выглядит футуристично. У решетки радиатора есть рамка, оптика не соединена светящимися перемычками, передние фары «одноэтажные», в общем, в меру агрессивный дизайн. В Китае этот кроссовер изменился в угоду новым тенденциям, но у нас лучше начать с чего-то более привычного.

У него лапки

С понятием «премиум» у китайских марок непросто. С одной стороны, даже массовые бренды предлагают избыточный набор опций, выглядящие «богато» интерьеры с мягкими панелями и прострочкой. С другой — китайским претендентам на премиум по причине молодости не всегда хватает вкуса либо динамических характеристик.

Интерьер может быть черно-коричневым, полностью черным или серо-синим Фото: WEY

Так что мало назваться, надо еще и соответствовать. Wey как раз старается. Интерьер солиден на вид, даже прострочка ромбами не кажется китчем и выигрышно смотрится в шоколадном цвете. Материалы отделки вполне на премиальном уровне. Для комплекта не хватает настоящего дерева или металла — серебристые вставки здесь смотрятся простовато.

Водительское кресло вполне европейской размерности, с регулировкой длины и наклона подушки. Встроенный массаж старательно разминает спину, среди его вариантов есть «кошачьи лапки», и принадлежат они сильному и увесистому коту. Центральная консоль между сиденьями высокая и широкая, что создает ощущение тесноты. Удивительно, но на ней не нашлось места «горизонтальной» индукционной зарядке для смартфона — его предлагается класть в вертикальную щель.

Сзади удобный диван с регулируемым наклоном спинки, запас места для ног, почти ровный пол и выдвижные шторки на окна — редкая сейчас опция.

Вопрос о натуральности кожи Wey решил по-своему, сиденья покрыты алькантарой. Она, может, и уступает коже в практичности, но хорошо держит в поворотах. По идее зимой замша не такая холодная, летом меньше нагревается. Впрочем, ощутить плюсы этого материала у передних седоков вряд ли получится — кресла снабжены и подогревом, и вентиляцией.

Дорожный просвет — 180 мм. Предусмотрены внедорожные режимы «снег», «грязь» и «песок», а также принудительное подключение полного привода AWD Фото: WEY

Вообще по части «теплых» опций Wey 05 даст фору многим конкурентам, вот только к удобству включения подогрева задних сидений есть вопросы, запустить его можно только из передней части салона, через отдельный «климатический» тачскрин.

Внимание на экраны

Минимум физических кнопок — это реальность современного автомобилестроения. Дизайнеры, возможно, довольны, что им не приходится иметь дело с раздражающей мелочью, но удобство управления часто приносится в жертву модным тенденциям.

Управление большинством функций Wey 05 возложено на центральный дисплей, помимо климата, для него выделен обычный тачскрин. Отклики шустрые, меню относительно логичное, есть отдельная вкладка с часто используемыми пунктами. Вот только чтобы до всего этого добраться, нужно каждый раз выходить из «Карплея» и сворачивать навигацию.

Есть вопросы и к читаемости приборной панели, которую сделали чересчур узкой, поэтому схема работы силовой установки получилась микроскопической.

Автомобиль снабжен набором зимних опций, включая обогрев руля и лобового стекла Фото: WEY Передние кресла дополнительно оснащены вентиляцией и массажем Фото: WEY Один из вариантов массажа называется «кошачьи лапки» Фото: WEY Приборная панель узкая и часть показаний отображаются мелковато Фото: WEY За климат отвечает отдельный дисплей. Подогрев заднего ряда включается через него Фото: WEY У аудиосистемы 12 динамиков Фото: WEY Физических кнопок минимум Фото: WEY Всего у автомобиля восемь режимов движения Фото: WEY Чтобы получить доступ к функциям автомобиля, нужно выходить из Android Auto. Фото: WEY

Без этой схемы понять, когда работает двигатель внутреннего сгорания, подсоединяющийся к передним колесам через 9-ступенчатую роботизированную трансмиссию, а когда автомобиль едет на электромоторах, довольно сложно — гибридная система работает очень тихо и плавно.

Как работает гибрид

Wey 05 построен по параллельной схеме, бензиновый мотор не только зарядит батарею, но и на высокой скорости, в самом затратном для электрической части режиме, подключится к колесам.

Бортовой компьютер при полном баке и полной батарее емкостью почти 40 кВт⋅ч показывает запас хода в 509 «бензиновых» и 184 «электрических» км. Зимой этот показатель для электромобилей и некоторых последовательных гибридов (без связи ДВС с колесами) можно смело делить на два. А как здесь?

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется всего за 5,2 с, максимальная скорость — 220 км/ч Фото: WEY

В Китае бензин дорогой даже для тех, кто покупает премиальные кроссоверы. Поэтому Wey 05 во многих дорожных режимах старается в первую очередь тратить батарею и держать бензиновый мотор выключенным.

Можно ездить на небольшие расстояния на электротяге, не запуская бензиновый мотор и заряжаться от розетки или на ЭЗС — автомобиль поддерживают как медленные, так и быстрые станции. А можно заставить ДВС принудительно заряжать батарею. Если дополнительно включать самый сильный уровень рекуперации, то заряд заметно растет.

Любит спорт

За рулем Wey 05 не хочется экономить. Для нашего рынка отдачу двухлитрового мотора (150 л. с.) немного снизили, из-за чего автомобиль незначительно потерял в разгоне, но приобрел в экономичности. В любом случае бензиновому агрегату помогают два электродвигателя мощностью 163 и 183 л. с.

Старт с места впечатляет прижимной силой, а ведь я еще не задействовал лонч-контроль. В спортивном режиме электрическая и бензиновая часть работают наиболее сбалансированно, обгоны грузовиков удаются без напряжения. Вот только руль, в кои-то веки нормальной круглой формы, неестественно тяжелеет. Самый легкий вариант настроек — еще и самый натуральный. Вообще простое пружинное шасси машины очень неплохо настроено — подвеска по-спортивному плотная, но неплохо справляется с дорожными дефектами. Не любит она разве что серию волн, которые вызывают либо пробои, либо раскачку.

Энергоемкость позволяет съехать с асфальта, а внедорожные режимы, в том числе принудительный полный привод, на него вернуться.

Заявленный расход бензина без электромоторов — 7,5 л на 100 км, с участием электромоторов — 0,4 л. Паспортный запас хода на электротяге — 185 км Фото: WEY

Wey 05 хорошо гасит звуки от силовой установки и благодаря двойному остеклению шум ветра. В то же время его не назовешь идеально тихим автомобилем — гудение шин слышно отчетливо. Однако эту особенность сложно назвать однозначным минусом. Особенно если в дополнение вывести через аудиоколонки вполне правдоподобный звук бензинового мотора.

Расход и ценник

Со всеми ускорениями и обгонами, а также играми с режимами движения и круиз-контролем, который, кстати, не вносит свою лепту в экономию топлива и заряда, гибрид показал расход 7,7 л бензина и 16,3 кВт⋅ч на 100 км. На 361 км реального пути автомобиль потратил 328 км «бензиновых» и 155 «электрических», то есть всего 483 км. Разница меньше чем в два раза и демонстрирует явное преимущество параллельной силовой установки, с подключением двигателя внутреннего сгорания к колесам.