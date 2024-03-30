Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если США перестанут им финансово помогать. Об этом в пятницу, 29 марта, он заявил в интервью газете The Washington Post.

«Если не будет американской поддержки, это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни средств для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — рассказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что из такого сценария напрямую следует отступление ВСУ «шаг за шагом».

«Этот конфликт нас научил: если мы не предпринимаем меры для контрнаступления, это непременно сделает Россия», — отметил он.

Без поддержки конгресса США, продолжил Зеленский, у нас будет большой дефицит ракет. Проблема в том, считает украинский президент, что предпринимаемых усилий Украины и Америки для продвижения в зоне конфликта категорически недостаточно.

Поскольку российские беспилотники, ракеты и высокоточные бомбы прорывают украинскую оборону, атакуя важную военную инфраструктуру, Зеленский подчеркивает, что у него «нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар через границу».

Ранее, 27 марта, депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Киев рассчитывает получить в марте рекордные $9 млрд помощи от Запада. Кроме того, он добавил, если украинская сторона выполнит определенные условия, то Евросоюз направит €1,5 млрд второго транша и €1,9 млрд в мае после вступления в юридическую силу программы Ukraine Facility.

Газета Politico 26 марта указала на смещение внимания США с Украины. Отмечается, что американский президент Джо Байден стал реже публично высказываться касаемо конфликта на Украине, отдав приоритет палестино-израильскому вопросу.

25 марта сообщалось, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон планирует после католической Пасхи представить на голосование законопроект по дальнейшему финансированию помощи Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джонсон ищет повод для того, чтобы не выносить на голосование законопроект о выделении дополнительного финансирования на оказание помощи Украине.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024 год.

9 марта телеканал NBC News сообщал, что представители Республиканской партии в конгрессе США работают над альтернативным вариантом оказания помощи Украине, который подразумевает выделение денежных средств в форме кредита. Председатель палаты представителей по иностранным делам республиканец от штата Техас Майкл Маккол подчеркнул, что в виде займа предполагается предоставление невоенной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.