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Биолог рассказала о полезных свойствах томатного сока

Биолог Лялина: употребление томатного сока помогает снять напряжение и стресс
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Ralph Kerpa
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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 30 марта рассказала «Известиям» о пользе томатного сока.

«Томаты, из которых готовят томатный сок, на 90% состоят из воды. Соответственно, сок этот относится к диетическим. Он полон витаминов А, С, В6, РР, К, Мg, органических кислот и пектиновых веществ. Способствует выделению гормона радости — серотонина, поэтому помогает снять напряжение и стресс. Красный цвет указывает на наличие в помидорах вещества ликопина — природного красителя с антиоксидантными свойствами».

Поэтому этот овощной сок, по ее словам служит и для поддержания молодости, и для снижения сердечных заболеваний (так как снижает плохой холестерин, повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов), и для профилактики рака.

«Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. При приготовлении томатного сока (например, кипячении или стерилизации) часть витаминов разрушается, а вот количество ликопина, напротив, растет при любой термической обработке (больше всего его в вяленых помидорах)», — сказала она.

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По словам эксперта, томатный сок можно пить не более двух стаканов в день и желательно за 30 минут до или после приема пищи.

«Этот сок обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами, в связи с чем полезен людям с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки. Без сахара он полезен диабетикам (гликемический индекс томатного сока достаточно низкий — 38), детям и тем, кто желает сбросить вес. Его можно и нужно пить беременным женщинам, так как он помогает справиться с токсикозом, отеками и запором. Но нежелательно — кормящим мамам, поскольку может вызвать диарею и аллергию у детей», — сказала Лялина.

К томатному соку можно добавить свежий сладкий перец, зелень или орехи, ложечку сметаны или сливки, указала собеседница издания.

«Конечно, самый полезный сок — из сезонных спелых ягод (помидоры — это ягода), а не зимних тепличных. Покупая магазинный сок, обязательно изучите этикетку: лучше, если в нем не будет никаких консервантов, кроме разрешенной лимонной или аскорбиновой кислот, и никаких ароматизаторов, соли и сахара, а также заменителей сахара. Если в сок добавлен сахар, это должно быть указано на этикетке.

Специалист посоветовала выбирать из линейки магазинных томатных соков те, которые предназначены для детского питания, так как их технология приготовления сертифицирована и должна быть только по ГОСТу, но не по ТУ.

28 марта доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал «Известиям», что регулярное и длительное, в течение одного-двух лет, употребление 100–150 г грецких орехов в день приводит к снижению уровня плохого холестерина в крови.

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