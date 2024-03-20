21 марта — Навруз: как восточные народы отмечают свой «новый год»

В культуре многих восточных народов есть праздник, символизирующий новое начало и приход весны — Навруз. Его отмечают 21 марта, в 2025 году это пятница. Само слово «навруз» переводится с персидского как «новый день» или «новый год», что символизирует начало весны и обновление природы. «Известия» рассказывают о происхождении и традициях знаменательного дня.

Навруз-2025 — история праздника

Праздник Навруз берет свое начало в Древней Персии. Торжество связано с распространением зороастризма — одной из древнейших мировых религий. Праздник приобрел особую важность в период правления Ахеменидской династии в IV–V веке до нашей эры.

Навруз является важным праздником для многих народов Востока, включая таджиков, узбеков, курдов, афганцев, азербайджанцев и другие. Каждая нация вносит свои собственные традиции и особенности в празднование, но главной идеей праздника остаются связь с природой, продолжение жизненного цикла и обновление. Традиции торжества в некоторых странах глубоко переплелись с мусульманской религией, хоть оно и не является его частью.

Со временем празднование Навруза стало не только национальным, но и культурным событием, которое объединяет различные этнические группы и вероисповедания. В наши дни Навруз всё еще отмечают миллионы, отражая глубокую ценность и уважение к культурному наследию и единству народов.

Традиции праздника Навруз

Традиции празднования Навруза различаются в зависимости от региона, однако некоторые элементы встречаются повсеместно. К празднику начинают готовиться заранее — прибираются в доме, раздают долги, чтобы встретить весну с чистым жилищем и без отягощающих обязательств.

В этот день на праздничный стол принято подавать разнообразные традиционные блюда и сладости. Одним из самых известных блюд является саману — сладкий пай из проса, который символизирует богатство и изобилие. Готовят и другие блюда, по традиции на столе должно быть семь продуктов, названия которых начинаются с буквы С персидского алфавита.

Как и на православную Пасху, на Навруз принято красить яйца и ставить их на стол. Чаще всего скорлупу делают зеленой — по цвету обновляющейся природы.

Навруз — это время, когда люди собираются вместе. Родственники и друзья приезжают друг к другу, чтобы обменяться поздравлениями и вместе сесть за праздничный стол.

Во многих странах организуются различные праздничные мероприятия, такие как концерты, фестивали, национальные игры, традиционные танцы и музыкальные выступления. Люди наряжаются в национальные костюмы и активно участвуют в гуляниях.

Весну привечают с помощью традиционных для праздника атрибутов. Например, на стол ставят свечи, поскольку огонь считается силой, оберегающей людей от злых духов. Еще одним символом Навруза считаются проросшие ростки пшеницы, перевязанные красной лентой. Такими букетиками украшают дома и столы.

Как поздравить с Наврузом в 2025 году

С Наврузом принято поздравлять друзей, членов семьи, коллег и всех, кого встречают в день торжества. Можно сказать «Навруз муборак!», что будет означать «с новым годом», или просто пожелать счастливого праздника. В зависимости от ситуации можно выразить и другие напутствия, например: «С Наврузом, чтобы каждый день был светлым и радостным, как первый день весны!» Или: «Пусть Навруз принесет вам новое начало и изобилие!»

На Навруз можно дарить и разнообразные подарки, цветы, сладости, украшения, чтобы порадовать близких.

20 марта многие страны и народы отмечают День весеннего равноденствия — праздник, который также символизирует обновление и приход нового сезона изобилия. «Известия» раскрыли для читателей историю и традиции знаменательного дня.