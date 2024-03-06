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Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
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Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе

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Фото: REUTERS/Dario Bonazza
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Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» подтвердили удар по американскому судну True Confidence в Аденском заливе. Об этом 6 марта заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали американское судно True Confidence в Аденском заливе», — сказал он.

Хуситы использовали несколько противокорабельных ракет. По утверждению Сариа, удары были точными, в результате судно загорелось.

Как уточняет телеканал Al Arabiya, нападение йеменских ополченцев-хуситов на коммерческое судно впервые с момента серии их ударов привело к погибшим. Атака произошла после того, как американский эсминец сбил беспилотники и ракету, выпущенную хуситами.

Атака в Аденском заливе была нацелена на сухогруз под флагом Барбадоса под названием True Confidence.

Масштабы ущерба, нанесенного кораблю под либерийским флагом, остались неясными, но экипаж покинул судно и развернул спасательные шлюпки, сказал представитель министерства обороны США, который говорил на условиях анонимности.

Два других американских чиновника также подтвердили, что нападение «повлекло за собой погибших».

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что три члена экипажа американского балкера пропали без вести. Серьезные ожоги получили четыре моряка.

Как ранее сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, нападение на балкер произошло в 11:40 мск в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.

Ранее, 2 марта, центральное командование США подтвердило затопление британского сухогруза MV Rubymar, который был атакован хуситами 8 февраля. Rubymar ходил под флагом Белиза, на его борту находилось около 21 тыс. метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония.

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В конце февраля британская журналистка-арабист Иона Крэйг обратила внимание, что после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене количество атак движения «Ансар Аллах» в Красном море выросло на 100%.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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