Масленица в 2024 году — когда печь блины и сжигать чучело

Масленица — один из самых древних и веселых русских народных праздников, который отмечается в преддверии Великого поста. Эта яркая и красочная неделя со множеством обрядов и традиций является своего рода прощальным праздником перед началом длительного периода поста. Это время, когда семьи и друзья собираются вместе, чтобы насладиться блинами, участвовать в конкурсах и играх, а также проводить различные ритуалы проводов зимы и встречи весны. «Известия» рассказывают читателям об историю и традициях Масленицы и значении каждого из ее дней.

Какого числа Масленица в 2024 году

Дата Масленицы ежегодно меняется и зависит от православного календаря. Обычно празднование Масленицы начинается с понедельника и длится всю неделю, которую завершает так называемое Прощеное воскресенье.

Масленица предшествует Великому посту и в 2024 году приходится на период с 11 по 18 марта. Подробнее о начале и конце поста можно узнать из специального материала «Известий».

Масленица 2024 по дням — значение, суть

Каждый из семи дней Масленицы имеет свое название и сопровождается определенными традициями. Понедельник — Встреча. В этот день принято разводить костры и играть в веселые игры, чтобы провожать зиму и приветствовать весну. Традиционным элементом являются розыгрыши и шутки, призванные отвадить злых духов. В первый же день Масленицы выпекают и первый блин, однако угощение не съедают самостоятельно, а отдают малоимущем или даже относят на могилы усопших.

Вторник масленичной недели в народе называют Заигрышем. Этот день предназначен для молодых людей, которые находятся в поиске своей пары. Принято устраивать смотрины, ведь во время Великого поста запрещены свадьбы. Познакомившись во время масленичного вторника, молодые люди получали возможность узнать друг друга получше, чтобы к Красной горке, по окончании поста, сыграть свадьбу.

Те семьи, которым смотрины не интересны, просто приглашают близких и друзей на застолье — в дни Масленицы стол всегда изобилен, а хозяева гостеприимны. Традиционное блюдо праздника во все дни — блины.

Скоромная среда или Лакомка — это время, когда зять ходит в гости к теще, а та потчует его блинами. При этом родительница жены должна была проявлять особую благосклонность и доброту к гостю. Считалось, что от этого будут зависеть ее будущие отношения с дочерью.

Четверг-Разгуляй — это начало широкой Масленицы. С этого дня стартуют гуляния, в городах и селах организуют праздничные шествия и ярмарки. Одной из ярких традиций Разгуляя является участие в костюмированных карнавалах. Люди одеваются в разнообразных персонажей: животных, сказочных героев, исторических фигур и прочих костюмов.

Люди собираются вместе, чтобы отведать разнообразные масленичные блюда, такие как блины, оладьи, пирожки и другие традиционные лакомства.

Также традиции Разгуляя включают в себя различные активности и игры на улице — перетягивание каната, прыжки в мешках и другие развлечения.

А в пятницу теща и зять меняются местами: теперь уже молодые принимают у себя мать жены. При этом родительница может привести с собой и подруг, чтобы похвастать, как хорошо устроила семейную жизнь ее дочь. Поэтому пятый день Масленицы носит название «Тещины вечерки».

Суббота считается своеобразным женским днем. Ведь молодые невестки зовут к себе золовок и подруг. Девушки обсуждают последние новости, гадают и трапезничают. Этот день носит название Золовкиных посиделок.

В последний день недели, Прощеное воскресенье, принято сжигать чучело Масленицы. Этот ритуал символизирует проводы зимы и приветствие прихода весны. Люди поют песни, танцуют вокруг костра и проводят различные ритуалы.

Также Прощеное воскресенье сопровождается ритуальными кострами. Вокруг огня проводят танцы, песни, игры и другие праздничные мероприятия. Костры являются символом очищения и приветствия нового времени, весны.

Последний день Масленицы предназначен для прощения и отпущения грехов перед началом Великого поста. Верующие посещают церкви для исповеди и просят прощение у Бога, а также извиняются перед близкими. Это время самоанализа, рефлексии, подготовка к отказу от соблазнов и приближению к духовным идеалам.

Масленица – 2024: история и суть

История Масленицы уходит во времена древних славян. Праздник тесно связан с языческими обрядами проводов зимы, обновления природы и привлечения плодородия.

Блины, являющиеся неотъемлемой частью Масленицы, символизируют солнце. Славяне верили, что чем больше блинов будут испечено и съедено во время Масленицы, тем солнечнее и более плодородной будут следующая посевная и пасхальная неделя.

С приходом христианства Масленица приобрела и религиозный смысл. Праздник служит преддверием предстоящих вместе с Великим постом ограничений.

Масленица является одним из наиболее популярных народных праздников, когда люди вместе собираются, наслаждаются веселыми мероприятиями, угощениями и показывают свою приверженность народным традициям и культуре.

Что нельзя делать на Масленицу – 2024

Ограничений на Масленицу мало — это дни, когда люди могут позволить себе вдоволь насытиться и нагуляться перед постом. На стол можно подавать любую еду, а гуляния и развлечения приветствуются.

Тем не менее стоит помнить, что Масленица — это светлый семейный праздник, поэтому чрезмерное употребление алкоголя не приветствуются.

Также масленичная неделя — это время радости и сопереживания, и неуместно проявлять неприязнь или насмешку по отношению к другим людям. Важно соблюдать правила гостеприимства, а также уважать чужую собственность и пространство. Лучше избегать разговоров за спиной и распространения слухов о других людях.

Ранее «Известия» рассказали о народном празднике прихода весны 1 марта и его традициях, пришедших к нам из Древней Руси.