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1 марта — Праздник прихода весны: как встречали весну на Руси

Россияне отметят праздник прихода весны 1 марта
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Первый день весны — долгожданное событие для людей по всему миру, которому издревле придавали особое значение. Во многих культурах наступление этого сезона связывали с обновлением и возрождением природы, началом нового цикла жизни. О том, как праздновали приход весны на Руси и как ее встречают в других странах, читайте в материале «Известий».

Праздник начала весны в 2025 году — как отмечали на Руси

На Руси 1 марта называли Ярилиным днем в честь славянского бога солнца и плодородия Ярило. По легенде, в этот день он вонзает в землю солнечные вилы с раскаленными зубьями, из-за чего та начинает «яриться», то есть прогреваться. До конца XV века эта дата также отмечалась как начало нового календарного года.

Приход весны всегда отмечали с размахом. Люди верили, что если солнечное божество проявит благосклонность, с полей соберут богатый урожай, а женщины родят здоровых детей. Поэтому 1 марта откладывали тяжелую работу и устраивали шумные гуляния с песнями и танцами, прославляющими Ярило.

Молодежь зажигала на возвышенностях костры, вокруг которых водились хороводы. Девушки и юноши присматривались друг к другу в поисках второй половинки. Существовало поверье, что пара, которая встретится в праздник, образует крепкую и любящую семью. Первый день весны считался благоприятным и для свадебных торжеств.

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В Ярилин день беременных женщин выводили на улицу, чтобы солнце прибавило им сил. Будущие матери также набирали снег, а затем умывались талой водой, чтобы роды прошли успешно. Аналогичный ритуал проводили и бабки-повитухи.

Хорошим знаком считался снегопад в ночь перед Ярилиным днем. Если к утру наметало сугробы, женщины отправляли детей расчищать дорожку от крыльца до колодца. Считалось, что таким образом можно защитить ребенка от болезней и различных бед.

Первый день весны был не единственным праздником Ярилы в году. Солнечного бога также чествовали 1 июля. Этот день называли макушкой лета, так как после него начиналась самая жаркая пора.

Праздник прихода весны — что можно и нельзя делать

На Руси верили, что в первый день весны следует придерживаться определенных правил. Так, в этот день старались лишний раз не топтать снег и не бросать на него мусор, чтобы не навлечь на себя гнев Ярилы. В праздник было принято наводить порядок в доме, но воду, оставшуюся после мытья полов и стирки, на улицу не выливали. Считалось, что вместе с грязью можно «выплеснуть» богатство. Также в день прихода весны не пересчитывали мелкие деньги и не давали в долг, чтобы избежать нищеты.

Страшным грехом в Ярилин день считалась рубка деревьев. Того, то нарушит это правило, ждали все мыслимые и немыслимые несчастья. Рукодельницы в этот день не притрагивались к шитью и вязанию, так как верили, что изделие испортится или быстро придет в негодность.

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В первый день весны на Руси было принято просить прощения у тех, с кем до праздника возникли ссоры. При этом 1 марта запрещалось ругаться, сквернословить и обижать близких. Наказанием за это могли стать болезни и неудачи.

День начала весны в 2025 году — какие есть приметы

С Ярилиным днем на Руси были связаны и различные погодные приметы. Так, в этот день люди наблюдали за облаками. Если они неслись по небу с большой скоростью, погода в ближайшее время обещала быть теплой и солнечной. Если же в праздник ярко светило солнце, готовились к холодам. Снегопад сулил богатый урожай, а теплый ветер — сырое лето. Паводок в первый день весны говорил о том, что в новом сезоне будет много грызунов и насекомых.

Погоду определяли и по поведению животных. Если собаки начинали валяться в снегу, ждали сильного ветра, а беспокойство птиц указывало на скорое похолодание.

Как отмечают праздник прихода весны в других странах

В древности на территории Белоруссии отмечали праздник «Гуканне вясны», то есть зазывания весны на землю. Он зародился еще в дохристианские времена и был связан с культом растений. Чтобы привлечь тепло и прогнать зиму, в деревнях девушки поднимались на самые высокие места и до позднего вечера пели особые весенние песни. Юноши в это время жгли в больших кострах старые, ненужные вещи. Затем молодежь объединялась для праздничных хороводов. Также в этот день было принято качаться на качелях. Парни качались по двое, демонстрируя свою ловкость и силу. Считалось, что чем выше удастся взлететь, тем лучше будут расти лен и злаки.

В Индии с древних времен приход весны отмечают фестивалем красок Холи. Он проводится на следующий день после первого весеннего полнолуния и длится три дня. В это время индийцы танцуют, поют песни и бросают друг в друга цветным порошком. Еще одна традиция торжества — сожжение чучела Холики, символизирующее победу добра над злом.

Жители Болгарии в честь прихода весны дарят друг другу мартеницы — обереги из красных и белых ниток, к которым иногда привязывают монетки. Их носят на поясе или на теле несколько дней. Нередко их снимают только после встречи с первой весенней птицей или змеей. После этого мартеницы вешают на плодовые деревья, бросают в реку или закидывают на крышу дома. Скотоводы прячут амулет под камнем, а на следующий день достают для гадания. Считается, что если к нитям прилипнут насекомые, человеку будет сопутствовать удача в разведении скота.

В некоторых районах Японии уже в начале марта начинают отмечать ханами — праздник любования сакурой. В это время жители Страны восходящего солнца приходят в парки, чтобы насладиться видом цветущих деревьев и кружащих в воздухе лепестков. Для японцев это повод провести время на природе в приятной компании и отдохнуть от бешеного темпа современной жизни.

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