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Politico сообщило о разногласиях США и ЕС из-за конфискации активов РФ

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Фото: ТАСС/dpa/Federico Gambarini
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США и Евросоюз (ЕС) расходятся во мнении о том, как следует использовать замороженные российские активы. Об этом 5 марта сообщило издание Politico.

Отмечается, что Европа хочет изъять только доходы от активов, в то время как США призывают к полной конфискации, оказывая давление на ЕС.

По информации издания, американские чиновники оказывают давление на коллег из Европы, пытаясь убедить их конфисковать российские замороженные активы. В свою очередь, европейские чиновники опасаются, что подобные шаги отпугнут инвесторов в еврозону. Как сообщает издание, в Европе боятся потерять инвестиционную привлекательность. Также в Европе боятся, что Россия предпримет ответные шаги по изъятию их активов в России.

По данным Politico, правительство Бельгии якобы хочет использовать российские активы для обеспечения банковского кредита, предназначенного для восстановления Украины. Отмечается, что идею конфискации, в частности, не поддерживают Франция, Италия и Германия.

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Накануне, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не готов поддержать решения в отношении использования замороженных российских активов, если они не будут соответствовать международному праву. При этом глава государства добавил, что Франция поддерживает введение налога на прибыль от активов РФ, которая составит €3–5 млрд в год.

Ранее, 3 марта, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что использование замороженных активов России представляет юридические и экономические сложности, но существует несколько решений этих проблем.

МИД России пообещал 10 февраля жесткую реакцию на действия западных стран по отправке замороженных активов на помощь Украине. Планы Евросоюза по конфискации активов в ведомстве назвали экономическим бандитизмом и подчеркнули, что они грубо нарушают международное право, причем ЕС сам это признает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что изъятие в любой форме российских активов будет оспорено Москвой в судах. Он подчеркнул, что принятие данных решений будет «глубоко незаконно».

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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