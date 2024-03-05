Макрон отказался поддержать использование замороженных активов России

Франция не готова поддержать решения в отношении использования замороженных российских активов, если они не будут соответствовать международному праву. Об этом 5 марта заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Мы не поддерживаем меры (в отношении активов РФ. — Ред.), которые не соответствуют международному праву», — сказал он на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х (бывш. Twitter).

При этом Макрон добавил, что Франция поддерживает введение налога на прибыль от активов РФ, которая составит €3–5 млрд в год. Он также уточнил, что Париж выступает против того, «чтобы начинать дебаты», которые, по его мнению, могут ослабить Европу, где находятся многие из этих активов.

Ранее, 3 марта, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что использование замороженных активов России представляет юридические и экономические сложности, но существует несколько решений этих проблем.

МИД России пообещал 10 февраля жесткую реакцию на действия западных стран по отправке замороженных активов на помощь Украине. Планы ЕС по конфискации активов во внешнеполитическом ведомстве назвали экономическим бандитизмом и подчеркнули, что они грубо нарушают международное право, причем ЕС сам это признает.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 февраля пообещал, что Россия оспорит любое изъятие своих активов в судах, а само решение по конфискации «глубоко незаконно».

Газета Financial Times 3 февраля написала, что Бельгия предложила странам G7 выпустить долговые обязательства для экономической помощи Украине с замороженными активами РФ в качестве залога, а страны Европы одобрили это предложения Брюсселя.

В тот же день конфискацию доходов от российских активов в МИД РФ назвали «банальным воровством». Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что кредиты в размере €33 млрд, которые будут предоставлены Киеву, будут возвращать уже следующие поколения украинцев.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.