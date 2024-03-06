Экс-курсанта российского военного училища приговорили к 12 годам за госизмену
Бывший курсант военного училища Владислав Бояршинов получил 12 лет лишения свободы за госизмену. Об этом корреспонденту «Известий» сообщила пресс-секретарь суда.
Приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Отмечается, что отбывать наказание Бояршинов будет в колонии.
Детали дела не разглашаются. Заседания проходили в закрытом режиме.
Ранее, 6 февраля, в отношении жителя Камчатского края было возбуждено уголовное дело по подозрению в сотрудничестве с представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Сообщалось, что подозреваемый согласился информировать СБУ о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках спецоперации и передавать другие данные о Вооруженных силах России (ВС РФ).
29 декабря сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя, планировавшего вступить в террористическое объединение и участвовать в действиях против российской армии, при его попытке выезда на территорию Украины.