МО РФ впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer французского производства
Минобороны России впервые сообщило о сбитой в зоне спецоперации управляемой авиационной бомбе AASM Hammer производства Франции. Соответствующая информация содержится в сводке оборонного ведомства от 6 марта.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.
Кроме того, российскими средствами ПВО были уничтожены 135 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ поразили авиационную технику, склады авиабоеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», а также живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах.
Авиабомба AASM Hammer, разработанная Safran Electronics & Defense, поступила на вооружение ВВС и морской авиации Франции в 2007 году. По данным открытых источников, данные боеприпасы стоят на вооружении Франции, Египта, Индии, Марокко, Катара и Украины.
Среди прочего в Минобороны также сообщили, что ВС РФ улучшили свои позиции на авдеевском, купянском, донецком и южнодонецком направлениях. Кроме того, в ведомстве рассказали, что на авдеевском направлении экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил танк Abrams производства США.
Накануне в МО РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе поселка Любомировка Николаевской области Украины. Отмечается также, что за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожено 112 украинских дронов в районах Песчаного, Никольского, Старомихайловки, Ласточкино Донецкой Народной Республики (ДНР) и Романовского Запорожской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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