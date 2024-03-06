Большинство жителей Молдавии выступают против ее присоединения к НАТО и за вступление в Евросоюз (ЕС). Результаты опроса на данную тему 6 марта представил Институт развития социальных инициатив IDIS Viitorul («Будущее») на конференции в Кишиневе, которая транслировалась на странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным социологов, в случае референдума о присоединении страны к альянсу против этого проголосовали бы 55,4% участников опроса. Лишь 28,5% поддержали бы вступление в НАТО, тогда как остальные респонденты не определились.

При этом за присоединение к ЕС голосовали бы 54,5% опрошенных, а против — 30,5%. Кроме того, 41,5% выступили за присоединение к Евразийскому союзу, тогда как против данной возможности высказались 38,9%.

При необходимости выбора между двумя указанными союзами 49,9% участников предпочли бы ЕС, тогда как 30% выбрали бы ЕАЭС. В свою очередь, 50% участников опроса проголосовали бы против присоединения к Румынии, а за — 37,8%.

Опрос в период 7–12 февраля провела компания CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul среди 1104 человек. Погрешность составила 3%.

Ранее, 26 февраля, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ называл достижимой цель Молдавии вступить в ЕС до 2030 года.

До этого, 10 февраля, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что НАТО начал поставлять Молдавии больше беспилотников и вооружения. Такое наращивание сотрудничества вызывает беспокойство, добавил он.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. В декабре 2023 года на саммите в Брюсселе европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Молдавией о ее присоединении к союзу, после чего президент страны Майя Санду подняла вопрос о проведении референдума на эту тему.