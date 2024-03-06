В Австрии не исключили теракты против проходящего через Украину газопровода
Трубопровод, по которому осуществляется транзит российского газа через Украину, может подвергнуться обстрелу или стать объектом теракта. Такую возможность 6 марта не исключил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Нужны альтернативы на тот случай, если российского газа действительно больше не будет. Здесь вопрос не только в транзите. Там зона боевых действий, газопровод может быть поврежден в любой момент из-за теракта или обстрелов, что дестабилизирует ситуацию с поставками», — указал он на пресс-конференции кабинета министров.
Нехаммер отметил, что энергетическая безопасность страны в настоящее обеспечена: газохранилища заполнены на 78%. До этого, в декабре 2023 года, доля газа из РФ в австрийском импорте составляла рекордные 98%. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке».
Ранее, 28 февраля, представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи сообщил, что ЕК ведет переговоры об отказе от транзита российского газа через Украину. Макфи отметил, что страны, которых затронет отказ от транзита через Украину, обсуждают альтернативные поставки природного газа, в том числе сжиженного. По его словам, речь в первую очередь идет об Австрии, Словакии, Чехии и Италии.
До этого, 15 февраля, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны Евросоюза (ЕС) не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа через Украину.
Руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн предположил 17 января, что транзит российского газа через Украину действительно может в скором времени прекратиться, потому что конфликт на Украине продолжается, а новый договор о поставках газа всё еще не подписан.
Глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил 29 октября 2023 года, что Украина не разорвала договор о транзите сразу после начала специальной военной операции России по защите Донбасса только из-за европейских партнеров, которым нужен российский газ. По словам Чернышова, когда срок текущего договора, заключенного до конца 2024 года, закончится, Украина не будет его продлевать.