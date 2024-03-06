Автомобильный номер с надписью «Барби» оценили в $1,3 млн

В Великобритании на одном из специализированных сайтов появилось объявление о продаже регистрационного знака для транспортных средств с надписью Bar8ie. Номер оценили в £1,05 млн фунтов (почти $1,33 млн), обратил внимание портал Autoevolution 5 марта.

Уточняется, что табличку можно установить на любой автомобиль, зарегистрированный после 1 января 1967 года. Если сделка состоится, этот номер станет самым дорогим в Великобритании и окажется почти в два раза дороже нынешнего рекордсмена.

Самым дорогим номерным знаком в мире стала табличка с надписью P7. В Дубае в апреле прошлого года на аукционе она была продана за сумму, эквивалентную $15 млн, отмечает издание.

Премьера фильма «Барби», срежиссированного Гретой Гервиг, состоялась в июле прошлого года. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Прокат фильма стал самым кассовым стартом 2023 года, собрав $330 млн за первый уикенд. В начале августа «Барби» стал самым кассовым из фильмов, снятых женщиной.