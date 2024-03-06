Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Hyundai отказалась комментировать возможные поставки своему бывшему заводу в РФ

Hyundai не стала комментировать возможность поставок деталей бывшему заводу в РФ
0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южнокорейский концерн Hyundai Motor не стал комментировать возможность поставок комплектующих новому владельцу своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Об этом 6 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корейской компании.

Как пишет ТАСС, после сделки на заводе осталось несколько десятков тысяч машинокомплектов, но для их полноценной сборки необходимы недостающие комплектующие.

На просьбу рассказать о возможности поставок узлов и деталей для нового владельца производственной площадки представители Hyundai ответили, что после продажи своей доли в бизнесе не могут комментировать деятельность, которая происходит в России.

13 февраля стало известно, что бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», переименован в «Автозавод АГР». Новым генеральным директором AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») назначен Алексей Калицев.

Расти большой: продажи новых автомобилей за месяц увеличились на треть
В дальнейшем эксперты прогнозируют снижение спроса и рост цен

22 февраля компания AGR Automotive Group анонсировала выпуск и продажи автомобилей четырех моделей под брендом Solaris. На предоставленных пресс-службой AGR изображениях дизайн автомобилей полностью повторяет Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Машины будут реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР». Гарантия на автомобили составит три года, или 100 тыс. км.

Цена нового автомобиля Solaris HS на российском рынке может составить 1,65–1,85 млн рублей, рассказывал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев 22 февраля. Автомобили Solaris поступят в дилерские центры в марте, тогда же будут объявлены цены на машины, сообщала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу AGR Automotive Group.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024