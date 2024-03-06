Hyundai отказалась комментировать возможные поставки своему бывшему заводу в РФ

Южнокорейский концерн Hyundai Motor не стал комментировать возможность поставок комплектующих новому владельцу своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Об этом 6 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корейской компании.

Как пишет ТАСС, после сделки на заводе осталось несколько десятков тысяч машинокомплектов, но для их полноценной сборки необходимы недостающие комплектующие.

На просьбу рассказать о возможности поставок узлов и деталей для нового владельца производственной площадки представители Hyundai ответили, что после продажи своей доли в бизнесе не могут комментировать деятельность, которая происходит в России.

13 февраля стало известно, что бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», переименован в «Автозавод АГР». Новым генеральным директором AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») назначен Алексей Калицев.

22 февраля компания AGR Automotive Group анонсировала выпуск и продажи автомобилей четырех моделей под брендом Solaris. На предоставленных пресс-службой AGR изображениях дизайн автомобилей полностью повторяет Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Машины будут реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР». Гарантия на автомобили составит три года, или 100 тыс. км.

Цена нового автомобиля Solaris HS на российском рынке может составить 1,65–1,85 млн рублей, рассказывал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев 22 февраля. Автомобили Solaris поступят в дилерские центры в марте, тогда же будут объявлены цены на машины, сообщала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу AGR Automotive Group.