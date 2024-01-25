Экс-глава Hyundai в России стал гендиректором бывшего офиса Volkswagen

Новым генеральным директором AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус»), назначен Алексей Калицев. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 25 января.

Калицев вступил в должность 23 января, заменив на этом посту Артема Курсакова. Новый гендиректор будет отвечать за долгосрочную стратегию развития компании и укрепление ее позиций на российском рынке. Курсаков продолжит работу в «АГР» и сосредоточится на реализации приоритетных для компании проектов.

Калицев работает в автобизнесе с 2000 года, с 2010 по январь 2024 года он занимал руководящие позиции в ООО «Хендэ Мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. С 2017 года был управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ».

Также Калицев является председателем Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

В мае прошлого года российские активы Volkswagen Group, в том числе и калужский завод, приобрело ООО «Арт-Финанс». Приобретение бывшего завода Volkswagen не предполагает опции обратного выкупа.