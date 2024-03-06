Песков заявил об отсутствии антиамериканизма в России

Интересы России и США могут не совпадать, но это не значит, что диалога быть не должно. В России нет антиамериканизма. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Мы можем быть не согласны во многом. Наши интересы могут не совпадать по целому ряду вопросов, но это не значит, что мы не должны говорить», — заявил он.

Песков отметил, что в России нет антиамериканизма. Также он выразил надежду на то, что к США рано или поздно придет осознание того, что Россия и Соединенные Штаты не являются врагами, отвечая на вопрос одного из участников форума.

Он подчеркнул, что России не нравятся американские руководители, оскорбляющие президента Владимира Путина, однако Москва приветствует тех, кто настроен на диалог.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Ранее, 5 марта, глава американской делегации Калеб Мопин на Всемирном фестивале молодежи заявил, что враждебность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки исходит от Вашингтона. По его словам, на фоне отношений между двумя государствами можно было ожидать враждебности к делегации США со стороны России, но иностранных гостей встретили радушно.

23 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты своими поступками хоронят последние крупицы надежды на нормализацию отношений между Россией и США. По словам Антонова, администрация в США, пытаясь «наказать» РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине, который разворачивается очень далеко от США.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал США и ЕС перестать валять дурака в ожидании крушения России. Он заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, поэтому они могут при желании начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.