Лодку с 68 мигрантами обнаружили у берегов Канарских островов

Морская спасательная служба обнаружила лодку с 68 нелегальными мигрантами у берегов Канарских остров в Испании. Об этом 6 марта сообщила газета El Pais.

«На рассвете в среду Морская спасательная служба спасла каноэ, которое плыло к острову Эль-Йерро и в котором были обнаружены четыре тела, а также еще 64 человека выходцев из стран к югу от Сахары», — передают журналисты.

Среди пассажиров были 53 мужчины, две женщины, восемь детей и 3-месячный младенец. Уточняется, что медицинская помощь потребовалась 21 человеку, двое были госпитализированы на остров Тенерифе.

Помимо этого издание отмечает, что менее населенные Канарские острова, включая Эль-Йерро, стали основным портом прибытия нелегальной иммиграции в Евросоюз, обогнав по количеству притоков Италию и Грецию.

«Ситуация в Эль-Йерро отражает более широкую реальность, которая затрагивает всю Европу, где управление иммиграцией стало темой политических и социальных дебатов. Остров перегружен отсутствием ресурсов и инфраструктуры, необходимых для решения этой ситуации, что подчеркивает необходимость скоординированного реагирования на европейском уровне», — пишут журналисты.

В январе сообщалось, что в турецкой Анталье полицейские за последнюю неделю обнаружили на пляже восемь тел людей. Один из них был идентифицирован как Мерве Шаввал Эльмасу, 18-летний мужчина из Сирии, пропавший без вести 4 января. По данным телеканала CNN Turk, в декабре 2023 года посольство Ливана в Анкаре заявило, что лодка примерно с 90 людьми из прибрежной зоны между Ливаном и Сирией направлялась на Кипр, однако через несколько часов связь с ней была прервана.

В декабре 2022 года в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой находилось около 50 мигрантов. Тогда погибли четверо, 43 человека были спасены.