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В Анталье за неделю на пляже обнаружили восемь тел людей

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Фото: Aydinlik
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В Анталье полицейские за последнюю неделю обнаружили на пляже восемь тел людей. Об этом 23 января сообщил издание Aydinlik.

Как уточняется, первое тело было обнаружено 17 января, после чего практические каждый день полицейские на разных участках пляжа находили останки других людей. При этом удалось установить, что одним из погибших является Мерве Шаввал Эльмасу, 18-летний мужчина из Сирии, пропавший без вести 4 января.

По данным телеканала CNN Turk, в декабре 2023 года посольство Ливана в Анкаре заявило, что лодка с примерно 90 людьми из прибрежной зоны между Ливаном и Сирией направлялась на Кипр, однако через несколько часов связь с ней была прервана.

«Изучив метеорологические данные за последнюю неделю, было установлено, что преобладающий ветер дует с юга, а волна — с юго-востока <...> оценивается вероятность того, что в результате возможного затопления лодки безжизненные тела могли быть перенесены на береговую линию нашего города из-за течения, ветра и волн», — приводит телеканал сообщение префектуры Антальи.

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В декабре 2022 года в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой находилось около 50 мигрантов. Тогда погибли четверо, 43 человека были спасены.

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