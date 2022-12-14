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В проливе Ла-Манш затонула лодка c 50 мигрантами

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls/File Photo
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В проливе Ла-Манш у берегов Великобритании в ночь на 14 декабря затонула лодка, на борту которой находилось около 50 мигрантов. Точное число пассажиров судна неизвестно, при этом четверо погибли, а 43 человека были спасены, сообщает Mirror.

В момент затопления лодки температура воды была –4 градуса, спасатели и медики отправились на помощь примерно в три часа ночи. Операцией, в которой задействовали корабли Военно-морского флота и вертолеты, руководила Береговая охрана Ее Величества. Расследование обстоятельств ЧП и поиск пострадавших продолжается.

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«Тот факт, что кто-то отправляется в такое путешествие при такой погоде, лишь показывает, как отчаялись эти люди. (…) Пока у нас не будет более доступных безопасных путей для людей, желающих получить убежище, существует опасность, что мы можем увидеть больше таких инцидентов», — сообщил директор Британского Красного Креста по поддержке беженцев Алекс Фрейзер.

Глава департамента политики и права в организации «Свобода от пыток» Стив Кроушоу утверждает, что в трагедии виновно само правительство Великобритании. По его словам, государство ограничило все другие способы поиска убежища и оставило переход через Ла-Манш в качестве единственного пути в Британию, доступного для большинства людей, спасающихся от пыток и войны.

Накануне премьер-министр Британии Риши Сунак объявил об ужесточении правил в отношении незаконных мигрантов. Политик заявил, что нелегальные мигранты, которые преимущественно попадают в королевство, пересекая канал Ла-Манш на небольших надувных лодках, лишатся возможности подавать жалобы на их депортацию, а получение для них британского вида на жительство или гражданства будет недоступно.

Пролив Ла-Манш является самым популярным и доступным маршрутом, через который мигранты могут попасть в Великобританию в поисках убежища. Это уже не первая трагедия, которая произошла там с судами мигрантов. Например, чуть больше года назад 32 человека погибли во время кораблекрушения.

В 2020 году было зафиксировано более 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее количество задержанных составило почти 2,3 тыс. Среди нелегальных мигрантов больше всего было граждан Афганистана, Ирана и Ирака.

Проблема с миграционным потоком из стран Ближнего Востока является актуальной для большинства европейских стран. Единого мнения относительно миграционной политики среди их лидеров до сих пор нет. Некоторые государства пытаются ограничивать поток беженцев, в то время как другие придерживаются политики «открытых дверей».

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