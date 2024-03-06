Politico назвала Россию победителем в торговой войне Украины и Польши

Конфликт между Украиной и Польшей в торговой сфере принес выгоду России, причем этот кризис спровоцировала не она. Об этом 6 марта сообщила газета Politico.

Издание отметило, что проблемы с блокированием проезда украинского транспорта с зерном на польско-украинской границе подчеркнули позицию России как ведущего мирового экспортера злаковых культур. Российская сельхозпродукция, по данным Politico, свободно перемещается по Европе: например, ее ввозят в Польшу через границу с Белоруссией, и никаких препятствий перевозчикам там не создается.

Как дополняет «Газета.Ru», сама Польша находится в числе покупателей продукции российского аграрного сектора, и этим, по сути, блокирует и изолирует Украину, которую называет своей союзницей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил российский импорт в убытках польских фермеров и кризисе на границе, но Politico обратило внимание, что его слова нечем доказать. Издание вспомнило, что Латвия пыталась в январе добиться запрета на ввоз сельхозпродукции из РФ во всем Евросоюзе (ЕС), но потерпела неудачу, потому что другие государства, например Испания и Италия, оказались не готовы вводить такое эмбарго, потому что являются крупными покупателями российского зерна и не могут от него отказаться.

Также Politico подчеркивает, что на российское продовольствие не распространяются санкции Запада, запрещающие покупать и ввозить из РФ энергоносители и некоторые другие товары.

Ранее, 6 марта, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский рассказал, что Варшава и Киев стараются избежать полного закрытия общей границы для товарных грузоперевозок. Сейчас действует эмбарго на пшеницу, подсолнечник, кукурузу и рапс, но дальнейшие запреты, по его словам, навредят экономике Польши.

Польские фермеры регулярно блокируют дороги в республике. 1 марта они перекрыли трассу местного значения № 15 и требовали встречи с премьер-министром своей страны Дональдом Туском. Они добавили, что не боятся полиции и не хотят видеть замминистра сельского хозяйства Михала Колодзейчака. Аграрии требуют ввода эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины и выхода государства из программы ЕС «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса углеродной нейтральности к 2050 году.

На шести контрольно-пропускных пунктах польско-украинской границы 27 февраля оказалось в общей сложности 2,1 тыс. грузовиков, которые застряли из-за перекрытий КПП.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что 25 февраля неизвестные высыпали из опломбированных вагонов примерно 160 т украинского зерна, которое везли в порт Гданьска. Он назвал происшествие «безнаказанностью и безответственностью», напомнив, что это уже четвертый такой случай.

Польские перевозчики и фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября прошлого года. В числе их требований было введение коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничение количества въезжающих в Польшу украинских большегрузов.