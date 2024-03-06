В Польше заявили о намерении избегать эмбарго на ввоз продуктов из Украины

Варшава и Киев в ходе переговоров об урегулировании аграрного вопроса пытаются избежать обоюдного закрытия границы для транспортировки товаров. Об этом в среду, 6 марта, заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью радиостанции RMF24.

«Действует полное эмбарго на кукурузу, пшеницу, рапс и подсолнечник. Транзит есть, но мы не считаем, что он идет должным образом. Мы пытаемся это улучшить», — сказал он.

По словам чиновника, полное эмбарго на продукцию из Украины и закрытие границы негативно повлияют на Польшу. Если говорить обо всем товарообороте с Киевом, то у Варшавы положительное сальдо — более €6 млрд, в случае с торговлей сельскохозяйственными и продовольственными товарами у Польши отрицательный баланс с Украиной, он составляет €650 млн, добавил Секерский.

Польские фермеры систематически блокируют дороги в Польше. 1 марта они перекрыли трассу местного значения № 15 и требовали встречи с премьер-министром своей страны Дональдом Туском. Они добавили, что не боятся полиции и не желают видеть замминистра сельского хозяйства Михала Колодзейчака. Они требуют от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции Украины и выхода государства из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.

27 февраля на шести контрольно-пропускных пунктах на общей границе двух государств насчитали 2,1 тыс. застрявших большегрузов, которые не могли выехать из-за перекрытий КПП.

25 февраля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что неизвестные высыпали 160 т украинского зерна, которое в опломбированных вагонах везли в порт Гданьска. Он отметил, что это уже четвертый случай «безнаказанности и безответственности».

Польские перевозчики и фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября прошлого года. В числе их требований были введение коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничение количества въезжающих в Польшу украинских большегрузов.