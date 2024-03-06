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Глава ФАС выступил за продолжение использования параллельного импорта

Шаскольский: ФАС считает правильным продолжение параллельного импорта
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за продолжение использования параллельного импорта, особенно в сфере товаров массового потребления, в связи с преимуществами данного механизма. Об этом 6 марта заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

«Мы считаем правильным продолжать использование механизма параллельного импорта, прежде всего в отношении востребованных потребителями и привычных им товаров массового потребления», — сказал он в ходе выступления на заседании Совета Федерации, трансляция которого велась на сайте органа.

По оценке Шаскольского, параллельный импорт хорошо принят потребителями и бизнесом и обеспечил наличие привычных товаров по доступным ценам. Кроме того, механизм обеспечил дополнительное развитие предпринимательства и конкуренции, а также побуждает отечественных производителей улучшать качество продукции, отметил глава ФАС.

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Ранее, 5 марта, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов отметил в беседе с «Известиями», что Евросоюз не сможет добиться полной блокировки России в части импорта. По его словам, всегда находились обходные пути для того, чтобы практически все санкционные товары в итоге оказывались на российской территории.

8 февраля аналитики Сбербанка представили исследование на тему того, что антироссийские санкции стран Запада продемонстрировали свою неэффективность и даже помогли экономике РФ, например параллельному импорту. При этом указывается, что экономика России выдержала санкционное давление, потому что государство имеет низкую зависимость от внешнего капитала и высокую значимость для мира своих сырьевых товаров.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

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