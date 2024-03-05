Политолог указал на невозможность полной блокировки России в части импорта

Евросоюз (ЕС) не сможет добиться полной блокировки России в части импорта. Об этом 5 марта «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Он отметил, что антироссийские санкции не дают того эффекта, на который рассчитывали на Западе. По словам политолога, всегда находились обходные пути, для того чтобы практически все санкционные товары в итоге оказывались на территории Российской Федерации.

«Следовательно и новые подходы, так называемые No Russia, на 100% не смогут перекрыть всего того экспорта, который поступает в РФ в рамках параллельного импорта либо просто через третьи страны, потому что в настоящий момент в рамках глобальной экономики подобные рестрикции просто не могут фактически уже сработать. Мы же не можем представить ситуацию, что, условно говоря, каждая пачка макарон из Италии будет снабжена чипом, по которому будет отслеживаться, попала она в РФ или нет. Абсурд. С другими товарами такая же ситуация. Мы знаем, что некоторые крупные компании пытаются следить за соблюдениями санкций, но вместе с тем у них просто нет эффективных механизмов для того, чтобы полностью перекрыть этот поток в РФ», — сказал Денисов.

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Отмечается, что они «расширяют список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, включая компоненты для разработки и производства БПЛА». Также сообщается, что под экспортные ограничения ЕС попали одновременно компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

Политолог Павел Селезнев в беседе с «Известиями» объяснил, что новые ограничения носят символический характер и, по сути, бесполезны, так как Запад не может придумать способ нанести ощутимый урон экономике России.

27 февраля министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что экономика России восстановилась быстрее прогнозов, а ее рост опережает средние мировые темпы. По его мнению, восстановлению и росту экономики помогли активная адресная поддержка государства, экономическая стабильность и накопленный ранее запас прочности.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.