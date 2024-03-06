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Российский «Леруа Мерлен» сменил название юридического лица

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» сменила название юридического лица. Об этом 6 марта рассказали в пресс-службе ритейлера.

«5 марта 2024 года юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид» без изменения юридического лица», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Смена названия была отражена в Едином государственном реестре юридических лиц. Ее провели в рамках передачи управления локальному менеджменту.

При этом компания не принимала решение о ребрендинге сети.

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В начале октября журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России. На тот момент список возглавили французская «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin), японская JT Group и американская Philip Morris.

Ряд иностранных предприятий с февраля 2022 года приостановил деятельность в РФ или ушел с рынка на фоне геополитической обстановки. При этом вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» рассказал, что прекратившие работу в РФ зарубежные компании, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или обеспечении условий для возвращения в Россию в будущем.

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