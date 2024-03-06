В Татарстане начали заготовку семян хвойных пород деревьев

Заготовка семян хвойных пород деревьев началась в Татарстане. Всего с начала 2024 года собрано 58 кг семян, из них сосны — 25 кг, ели — 13 кг и прочих пород — 20 кг, сообщает пресс-служба республиканского министерства лесного хозяйства.

В числе лидеров по заготовке — Арский и Кайбицкий лесхозы. Кроме того, часть семян еще находится на обследовании в региональном Центре защиты леса. Всего в 2024 году необходимо заготовить не менее 11 455 кг семян. Основную массу предполагается собрать во втором полугодии, пишет ИА «Татар-информ».

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля поручил повысить зарплаты специалистам лесного хозяйства. Он поблагодарил работников этой отрасли за то, что в России с 2021 года восстанавливается больше лесов, чем вырубается.