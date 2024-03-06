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Reuters узнало о намерении США поддержать в СБ ООН прекращение огня в Газе

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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США впервые поддержат немедленное прекращение огня в секторе Газа при обсуждении ближневосточного конфликта в Совете Безопасности ООН. Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters.

По его данным, Вашингтон включил в проект резолюции формулировку о «немедленном прекращении огня примерно на шесть недель в секторе Газа вместе с освобождением всех заложников».

Первоначально США поддерживали «временное прекращение огня», но изменили свою позицию по требованию вице-президента Камалы Харрис.

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4 марта опрос показал, что мнение жителей США об Израиле достигло худших за последние 20 лет значений на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об «очень благоприятном» или «в основном благоприятном» отношении к Израилю заявили лишь 58% респондентов.

20 февраля США в очередной раз наложили вето на принятие предложенной Алжиром резолюции в СБ ООН с призывом о прекращении огня в секторе Газа. Проект получил поддержку от 13 членов СБ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что данное решение Вашингтона показывает его отношение к людям во время ухудшающейся обстановки в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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