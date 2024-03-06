Матвиенко предложила денонсировать невыгодные РФ международные соглашения

Международные соглашения России нужно проанализировать и при необходимости денонсировать те, которые невыгодны государству. Об этом 6 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента. Трансляция велась на сайте органа.

«Мне показалось, <...> что надо вместе с Министерством иностранных дел еще раз тщательно провести анализ всех соглашений, которые подписаны были Хрущевым, еще кем-то, не буду называть фамилии, которые сегодня не отвечают нашим национальным интересам. Соглашений, которые дают односторонние привилегии, преимущества враждебным, я уже не говорю — недружественным, враждебным странам», — сказала Матвиенко.

Если какие-либо из указанных документов не отвечают интересам РФ, следует подготовить их денонсацию, добавила председатель Совфеда.

Ранее в этот день Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, которое разрешало морякам страны ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Оно было заключено еще в 1956 году и продолжило действовать после распада СССР. В пояснительной записке к нему было указано, что соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, а выгоды для России в нем отсутствуют.

Накануне правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве РФ с Демократической Республикой Конго, которое среди прочего предусматривает возможность сотрудничества и обмена опытом в сферах совместной подготовки войск, обучения военнослужащих, а также инженерного и технического обеспечения. Ожидается, что документ вскоре будет подписан после переговоров с конголезской стороной.