Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве

Совет Федерации в ходе пленарного заседания 6 марта одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, который разрешал морякам страны ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Данное соглашение было заключено между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 25 мая 1956 года в Москве. Советское руководство разрешало британским рыболовным судам промысел в некоторых зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев. Кроме того, в соответствии с документом кораблям позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. После распада СССР действие соглашения продолжилось, так как РФ является правопреемником СССР.

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации документа говорится, что соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, а выгоды для России в нем отсутствуют.

«Аннулирование соглашения позволит выполнить по меньшей мере три задачи: исключить возможность добычи водных биоресурсов недружественной страны в наших территориальных водах, лишить указанную страну возможности скрытой разведки, а также уменьшить присутствие английского флота в Арктике», — отмечается в документе.

Ранее, 21 февраля, денонсацию соглашения поддержали в Госдуме. В пресс-службе нижней палаты российского парламента пояснили, что в марте 2022 года Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, чем и продиктована необходимость денонсации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, также заявил, что Россия таким образом вернула себе рыбу, которую «на протяжении 68 лет ели англичане».

В январе правительство РФ также одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море. Отмечалось, что решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс, поскольку британские компании в большом количестве вылавливают в российских водах пикшу и треску, которые используются при приготовлении блюда.