Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского

За первый год работы флагманский центр Института Склифосовского принял более 55 тыс. пациентов. В среду, 6 марта, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил клинику с годовщиной и подвел первые итоги.

«Благодаря новому стандарту экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем раньше. За первые два часа большей части поступивших пациентов проводится полный комплекс исследований, ставится диагноз и принимается решение о госпитализации или лечении амбулаторно», — говорится в Telegram-канале мэра столицы.

Также там отмечается, что флагманский центр работает в безбумажном формате. Благодаря системе «Триаж» удается быстро распределить поступающих пациентов по степени приоритетности оказания им помощи, а позже в электронной медкарте увидеть все анализы и заключения врачей-специалистов.

Собянин также сообщил, что за этот год в центре провели более 7,2 тыс. операций. Часть из них прошла в уникальных гибридных операционных. При этом оборудование позволяет проводить операции широкого профиля, вплоть до высокотехнологичных на головном мозге.

Ранее, 19 февраля, Собянин заявил, что флагманский центр в клинической больнице имени Буянова в Москве начнет принимать пациентов до конца года. В здании будет девять разнопрофильных операционных, включая две малые и гибридную, а также противошоковое отделение и реанимационный зал.

Флагманские центры городских больниц начали открываться в столице в прошлом году. Их задача — обеспечить максимально качественную экстренную медицинскую помощь. Всего в столице будет шесть таких центров, четыре из них (на базе больниц имени Вересаева, № 15 Филатова, Боткина и Института Склифосовского) уже работают. Их пациентами уже стало свыше 150 тыс. человек.